71-летнюю пенсионерку дерзко ограбил мужчина, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
Установлено, что потерпевшая попросила малознакомого мужчину помочь по хозяйству. Находясь в квартире, злоумышленник ударил хозяйку, похитил золотые цепь с крестиком и серьги, после чего скрылся.
Вскоре полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 36-летнего жителя села Сергеевка. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владелице.
Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Михаил Грач
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