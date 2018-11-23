71-летнюю пенсионерку дерзко ограбил мужчина, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Установлено, что потерпевшая попросила малознакомого мужчину помочь по хозяйству. Находясь в квартире, злоумышленник ударил хозяйку, похитил золотые цепь с крестиком и серьги, после чего скрылся.



Вскоре полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 36-летнего жителя села Сергеевка. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владелице.

Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.



Михаил Грач