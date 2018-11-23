Двое пожилых мужчин разыскиваются в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

По данным общественной организации "Примпоиск", пенсионеры пропали один за другим.

Так, мужчина 1934 года рождения уехал на машине из дома во Владивостоке по адресу улица Шишкина 3 декабря и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 85-90 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос седой, короткий. Машина: Toyota Carina 1989 года выпуска, белого цвета, государственный номер У 113 ВК 25RUS.





Предположительное место нахождения: все населенные пукты от Шаморы (как через Владивосток, так и через развязку г.Артем) до Уссурийска.



Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8)4232)38-80-03 ОП №6 УМВД России по городу Владивостоку или 02, 102 - полиция.

Еще один пенсионер 1941 года рождения пропал накануне, 25 февраля.

В 10 часов утра ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





Приметы: на вид 80 лет, рост около 165 см., худощавого телосложения. Особые приметы: на лице имеется борода длинной до груди. Был одет: чёрная вязаная шапка, куртка коричневая с капюшоном, тёмные брюки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г.Артему или 02– полиция, а также 8 914 721 22 32– волонтеры.

Таисия Масина



