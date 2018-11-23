О снижении доходности по инвестициям накоплений граждан заявили негосударственные пенсионные фонды, сообщает DEITA.RU.

Так, по итогам IV квартала 2018 года прибыль от вложений будущих пенсионеров может снизиться до 5,22%. И это не предел - ожидается, что снижение продолжится и в 2019 году.

Таким образом, пишут Известия, доходность от инвестирования пенсионных денег может оказаться ниже инфляции, которую в ЦБ на конец марта прогнозируют на уровне 5,5–6%. А это значит, что рост цен съест будущие пенсии россиян.

Напомним, ранее стало известно, что социальные пенсии в России единовременно вырастут на ни много - ни мало - на 182 рубля. Таким образом, начиная с 1 апреля их размер должен составить чуть более 9,2 тысячи рублей.



Таисия Масина