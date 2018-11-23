Министерство финансов задерживает внесение в Госдуму законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пока документ по индивидуальному пенсионному капиталу не готов.

Один из ключевых вопросв – делать ли накопления обязательными или добровольными. Для первого варианта эксперты спорят о процентах отчислений, а во втором варианте опасаются того, что граждане, не веря государству, не будут отчислять ровным счетом ничего.

Прошлая система пенсионных накоплений была фактически уничтожена в 2014 году, когда власти объявили о временной «заморозке» пенсионных накоплений. Сейчас режим моратория на них продлен до 2020 года.

Накануне глава комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что накопительную часть пенсий и вовсе нужно отменить.

Дмитрий Санников