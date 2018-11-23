Правительство России одобрило законопроект о крабовых аукционах и внесет его в Государственную Думу, сообщает DEITA.RU.

Разработало документ Министерство сельского хозяйства. Законопроект предусматривает распределение 50% объема квот добычи крабов на электронном аукционе. Предлагается правительством ввести и новый вид квот - добычи крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства.

Выгодополучатели документа даже были косвенно озвучены на официальном уровне. В ходе обсуждения законопроекта Русская рыбопромышленная компания, а также Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (в которую входят предприятия компании, принадлежащей Глебу Франку) были единственными участниками отрасли, которые не усмотрели в принятии законопроекта о крабовых аукционах рисков и негативных последствий для бизнеса, указано в заключении Минэкономразвития.

В качестве основных последствий документа отраслевые эксперты называют прекращение деятельности более 50 предприятий Дальневосточного бассейна.

Одновременно с принятием документа, на дальневосточных рыбаков пошла «вторая волна» информационной атаки со стороны центральных телевизионных каналов. Их общий посыл состоит в том, что «в рыбной отрасли правит бал браконьерство», а рыбаки - это как злостные нарушители российского законодательства. Для усиления эффекта, дальневосточные компании сравнили с «итальянской мусорной мафией», «щупальцами спрута опутавшую всю отрасль».

«При помощи телевизора можно попытаться обмануть обывателя, но не рыбаков», - говорит член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

15 марта Профсоюз работников рыбного хозяйства Приморского края направил в Госдуму обращения по поводу крабовых аукционов. Примеру приморских коллег собираются последовать и на Сахалине. «Никто не сомневается, что крабы – это только начало, затем на аукцион отправятся и другие виды водных биоресурсов», - заявили авторы письма.

«В начале двухтысячных годов правительство М. Касьянова уже проводило этот чудовищный эксперимент над рыбной отраслью. Введенные тогда аукционы по распределению квот вылова надолго запомнились рыбакам и их семьям», – говорится в письме.

Дмитрий Санников