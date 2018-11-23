Приморские предприятия могут потерять квоты на вылов краба, сообщает DEITA.RU,

Законопроект о распределении квот на вылов крабов правительство России планирует рассмотреть на следующей неделе. В качестве автора документа выступает Минсельхоз. При этом, единства мнений по этому вопросу нет и внутри самого правительства.

Законопроект, предлагающий распределять 50% квот на вылов краба через инвестиционные аукционы, Минсельхоз подготовил и направил в правительство в начале этого года. Выставлять на аукционы квоты, которые сейчас закреплены за участниками рынка по так называемому историческому принципу, поручило само правительство. Этот пункт есть в утвержденной в прошлом году премьер-министром Дмитрием Медведевым дорожной карте по развитию конкуренции до 2020 года.

Предложение распределять на аукционах половину объема квот на вылов краба Минэкономразвития посчитало «недостаточно обоснованным». Механизм вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для отрасли и приведет к необоснованным расходам предпринимателей и бюджетов всех уровней, говорится в заключении Минэкономразвития.



В ходе обсуждения законопроекта Русская рыбопромышленная компания, а также Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (в которую входят предприятия компании, принадлежащей Глебу Франку) были единственными участниками отрасли, которые не усмотрели в принятии законопроекта о крабовых аукционах рисков и негативных последствий для бизнеса, указано в заключении Минэкономразвития.

В качестве основных последствий документа отраслевые эксперты называют прекращение деятельности более 50 предприятий Дальневосточного бассейна. Об этом шла речь на пресс-конференции представителей рыбопромышленной отрасли, прошедшей во Владивостоке в конце января.

«Потеряют работу около 3000 человек только плавсостава. Семьи лишатся источника дохода, порой единственного. По большому счету, возврат к крабовым аукционам отразится на всех жителях Приморья – краевой бюджет недополучит значительные налоговые поступления, вылов сократится, рыба и морепродукты поднимутся в цене, увеличится градус социальной напряженности», - говорит руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Дмитрий Санников