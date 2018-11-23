В Нигерии из-за перегруза не смог взлететь самолет, сообщает DEITA.RU. Видео, снятое известным журналистом Dele Momodu, опубликовал паблик blueprint_afric 20 февраля.

На кадрах заметно, что хвост воздушного судна просел под большим весом и оказался прижат к бетону взлетно-посадочной полосы. Вокруг мельтешат рабочие в белых одеяниях и пытаются решить проблему.

«Это, должно быть, нигерийское кино, — комментирует происшествие Момоду. — Самолет завалился назад после того, как в него погрузили слишком много наличных в мешках… Не верю своим глазам…»

Информации о том, сколько именно денег и кому они были предназначены, не поступало.

Екатерина Брязгунова