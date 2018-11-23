В приморском городе Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения должностных лиц к своим обязанностям в связи с конфликтной ситуацией в школе № 2, в результате которой мужчина окунул головой в унитаз обидчика дочери, сообщает DEITA.RU.

По словам источника, близкого к ситуации, проверка по факту халатности была окончена туром в четверг, 28 февраля. По ее результатам было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь капитан юстиции, представитель СУ СК России по Приморскому краю Сергей Педорич отметил, что проверка была проведена быстро и уголовное дело было возбуждено давно, еще на прошлой неделе.

Ранее прошла информация о том, что в отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина был задержан на 48 часов, но по решению суда 24 февраля был отпущен на свободу.

Екатерина Брязгунова