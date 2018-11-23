Приход первого дня долгожданной весны слегка омрачит отключение электричества. Но терпеть неудобства, с этим связанные, придется не всем, сообщает DEITA.RU.

По данным городских служб, свет отключат в пятницу, 1 марта, лишь в двух районах Владивостока. С 9.00 до 17.00 отключения пройдут в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Некрасовский пер. 19, 21, 24, 26, 32, 28

Суханова ул. 11, 13, 5, 9, 7В

Советский район

Айвазовского ул. 10, 14

Восточная 4-я ул. 48, 50, 52, 52А, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 60А

Гражданская ул. 2

Карла Маркса ул. 11, 11А, 17, 19, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 9

Клевера ул. 26, 3, 5, 7, 24, 22, 12, 10, 10Б, 10А, 10В, 12А

Коммуны ул. 2

Порт-Артурская ул. 10, 11, 13, 2, 3, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Садгородская ул. 2

Центральная 2-я ул. 5

Центральная 1-я ул. 5В, 7

Тем временем специалисты Приморских электрических сетей борются с потерями электроэнергии, систематически проводя рейды. В январе текущего года проведено 136 рейдов в населенных пунктах Приморья, в ходе которых выявлено неучтенного потребления на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Таисия Масина