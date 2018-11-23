Королева Великобритании Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram, сообщает DEITA.RU.

В нем рассказывается о письме ученого Чарльза Бэббиджа к прапрадеду королевы, принцу Альберту, написанном в 1843 году. Документ из королевских архивов хранится в Музее науки.

В нем Бэббидж, создатель первого в мире компьютера, рассказывает принцу и его жене, королеве Виктории, об изобретенном им «аналитическом механизме», пишут Известия.

Отмечается, что пост собрал более 22 тысяч лайков за час.

Таисия Масина