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Королева Великобритании Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram, сообщает DEITA.RU.
В нем рассказывается о письме ученого Чарльза Бэббиджа к прапрадеду королевы, принцу Альберту, написанном в 1843 году. Документ из королевских архивов хранится в Музее науки.
В нем Бэббидж, создатель первого в мире компьютера, рассказывает принцу и его жене, королеве Виктории, об изобретенном им «аналитическом механизме», пишут Известия.
Отмечается, что пост собрал более 22 тысяч лайков за час.
Таисия Масина
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