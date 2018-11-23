7 March 2019, 05:49
Первый в России частный космодром отправит на орбиту туристов
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Частная компания построит первый в России суборбитальный космический комплекс, с которого на орбиту отправят туристов, сообщает DEITA.RU.
Правительство Нижегородской области уже подписало соглашение с корпорацией.
На данный момент инвестор рассматривает несколько вариантов размещения площадки, выбирает между Татарстаном и Нижегородской областью.
Предполагается, что проект будет реализован в 2020-2025 годах, инвестиции оцениваются в 2,6 миллиарда рублей.
Таисия Масина
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