Частная компания построит первый в России суборбитальный космический комплекс, с которого на орбиту отправят туристов, сообщает DEITA.RU.

Правительство Нижегородской области уже подписало соглашение с корпорацией.

На данный момент инвестор рассматривает несколько вариантов размещения площадки, выбирает между Татарстаном и Нижегородской областью.



Предполагается, что проект будет реализован в 2020-2025 годах, инвестиции оцениваются в 2,6 миллиарда рублей.



Таисия Масина