Россия не собирается отдавать Японии Курильские острова и ставит невыполнимые для другой стороны условия их передачи, сообщает DEITA.RU. В РБК узнали подробности переговоров.

Первое условие передачи Курил Японии — заключение мирного договора на основе декларации 1956 года. Это означает признание Токио результатов Второй мировой войны и суверенитета России над всеми островами Курильской гряды.

Второе условие — гарантия не размещать на островах в случае их передачи американские военные базы.

Дмитрий Песков говорит, что цель России в этих сложных переговорах - заключение мирного договора между Россией и Японией и сохранение островов.

Анастасия Туркова