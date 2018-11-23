Песков заявил о русофобиии во властных структурах США, сообщает DEITA.RU.

Подобные инициативы могут лишь негативно повлиять на двусторонние отношения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продолжение весьма недружественной, оголтелой русофобской линии, эмоциональной экзальтации", - оценил Песков. "Сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей. Сейчас они находятся в плену эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к действиям, которые, с нашей точки зрения, наилучшим образом соответствовали бы интересам двух стран", - убежден он.

Михаил Грач