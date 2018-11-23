Из-за скандала, разразившегося вокруг документального фильма про кумира миллионов Майкла Джексона, начали убирать из ротаций его песни, сообщает DEITA.RU.

Так, The Sunday Times пишет, что после выхода в свет ленты "Покидая Нетландию", в которой рассказывается о том, что Джексон растлевал детей, британский радиовещатель BBC Radio 2 убрал из ротации все песни звезды. Ожидаются подобные ситуации и с другими каналами вещания.

Ранее сообщалось, что родные Майкла Джексона обратились в суд из-за фильма.

Ирина Петрова