Народные гуляния на центральной площади Владивостока собрали сотни горожан, сообщает DEITA.RU.





И с погодой повезло – солнце сияло, артисты выступали, детвора веселилась и играла. Да и взрослые не отставали.





«Когда еще на столб залезть доведется? – рассказал в беседе с DEITA. RU один из участников самого яркого масленичного конкурса, - пусть не получилось с первого раза, но зато опробовал свои силы. Ненамного не хватило, значит, есть к чему стремиться. Если честно, не думал, что это настолько сложно…» - улыбнулся один из участников древней русской забавы. А начало «покорения столба» получилось весьма неожиданным – первые два участника конкурса вернулись домой с призами - они с первого раза смогли забраться на столб и были награждены заслуженными аплодисментами зрителей и подарками от организаторов. Всего было приготовлено 12 мешков с ценными призами – бытовая и электротехника.





Народные гуляния были в самом разгаре - зрители криками, свистом и аплодисментами поддерживали смельчаков, кто решился взобраться на масленичный столб. Рядом проходил шутливые бои на подушках, детвора водила хороводы, а возле нарядных праздничных фигур фотографировались целыми семьями





В воздухе витали вкусные ароматы – блинов, таежного чая и солдатской каши.

«Мне очень понравился праздник, особенно самовар, - рассказала 10-летняя Арина, - мы пришли на праздник всей семьей - бабушка, мама и папа. Я первый раз в жизни увидела настоящий большой самовар, чай из него необыкновенно вкусный», - сказала собеседница.





Горожане пришли на центральную площадь задолго до официального открытия празднования Масленицы и с удовольствием провели здесь время. Кульминацией праздника стало торжественное сожжение чучела Масленицы. Проводы зимы удались во Владивостоке.

Инна Эстрина