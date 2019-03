Певец Сергей Лазарев уже 9 марта представит новую песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.

Как известно, именно Сергей Лазарев в 2019 году представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Для него это уже не первый конкурс. На Евровидении в 2016 году Лазарев занял третье место с песней You're the only one.

«Момент наступил: мы представим российскую песню для Евровидения в субботу, 9 марта, в 16.00. Я надеюсь, вам всем понравится эта композиция так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал. Для меня это новое путешествие и я очень взволнован@, - написал Лазарев в своем Instagram.

Песню, которую исполнит Сергей Лазарев, написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Накануне Филипп Киркоров прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока. Прибытие короля эстрады снял на видео очевидец. Несмотря на бешеную популярность и аншлаги на концертах, дальневосточная столица, судя по видео, данным событием не впечатлилась. На перроне Киркорова встречало лишь несколько человек.

Дмитрий Санников