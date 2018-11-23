Российские пользователи социальных сетей подвергли критике песню Сергея Лазарева, с которой певец собрался выступать на Евровидении, сообщает DEITA.RU.

По мнению комментаторов, эпичная и не особо мелодичная баллада не находится в формате Евровидения и обречена на поражение.

«Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю», - написал Сергей Лазарев в социальных сетях.

Кроме того, Сергей Лазарев напомнил, что на Евровидении оценивают не только музыку, но и ее исполнение.

Накануне Лазарев опубликовал клип на композицию «Scream», с которой он планирует выступить на музыкальном конкурсе в Израиле. За первые десять часов с момента публикации ролик набрал более миллиона просмотров на популярном видеохостинге YouTube.

Дмитрий Санников