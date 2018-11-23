Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Одессу попал на фото вместе с пятилитровой бутылью воды, что стало поводом для шуток среди пользователей соцсетей, сообщает DEITA.RU.

В ходе Совета регионального развития президент Украины сидел в кресле, рядом с которым стояла пятилитровая бутыль воды. Пользователи Сети обратили внимание, что Порошенко стал единственным участником форума, удостоенным такой «чести». Комментаторы предположили, что вода нужна руководителю страны из-за похмелья, пишет РИА ФАН.

«Порошенко в Одессу прибыл после визита на Донбасс, где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния. Это видно и по его лицу, и слышно по манере разговора. Видно, поэтому понимающие люди поставили пятилитровую бутыль воды к ногам президента», — выдвигают свою версию одни.

«С похмельем не шутят: Порошенко в Одессе поставили 5-литровую бутыль воды», — пишут другие.

«А может в канистре вовсе и не вода, а чистейший спирт», — предположили третьи.



Отметим, Порошенко регулярно становится объектом насмешек пользователей Сети.



Таисия Масина



