В пятницу, 8 марта, на острове Кабельном около Хабаровска загорелась трава, и на место возгорания отправилась местная пожарно-спасательная часть, сообщает DEITA.RU. Очаг возгорания был потушен, говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Бригада добиралась до места назначения на аэроботе, поскольку район - труднодоступный, ледовых переправ до острова нет.

По прибытии спасатели обнаружили, что причиной пожара стало возгорание сухой травы из-за погоды на участке в 300 метров. Понижение температуры воздуха и снег позволили ускорить процесс тушения.

Всего на территории края 8 марта обнаружено 44 очага возгорания.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает жителей бережно обращаться с огнем, своевременно убирать мусор с участков, быть осторожнее с искрами при использовании печного отопления и помнить правила поведения в пожароопасный сезон. Штрафы для нарушителей и неосторожных в этот период возрастают в два раза.

Анастасия Туркова