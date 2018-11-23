После проверки Росздравнадзора выяснилось, что в России 68% клиник пластической хирургии функционируют с нарушениями, сообщает DEITA.RU.

В ведомстве отмечают, что специалисты проверили 1257 клиник. И, как оказалось, различными нарушениями отличились 820 клиник, при этом 663 из них являются частными.

Так, в медучреждениях не соблюдали круглосуточное наблюдение за пациентами, использовали поддельные лекарства, нарушали условия и сроки хранения препаратов. В некоторых клиниках вовсе отсутствовало необходимое оборудование. А в одной из клиник врачи сами покупали импланты для увеличения груди, которые не имели документов, подтверждающих качество.

После проверки суд приостановил деятельность 7 медицинских организаций, а 252 самостоятельно прекратили работу.

Ирина Петрова