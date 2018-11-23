Россию ждёт реформа системы тарифов ЖКХ, сообщает DEITA.RU.



Федеральная антимонопольная служба России предлагает минимизировать расхождения в стоимости коммунальных услуг между регионами. Такую инициативу по итогам совещаний с представителями федеральных органов исполнительной власти выдвинул глава ведомства Игорь Артемьев, отметив, что на данный момент эта разница может составлять более 50 раз.

По мнению руководства российского ФАС этого можно добиться благодаря внедрению «эталонных затрат» на федеральном уровне. За вторую часть тарифа будут отвечать региональные власти.

Также ведомство предлагает разделить в структуре тарифов операционную составляющую, связанную с текущей деятельностью и предоставлением самого ресурса, например, воды или тепла, и инвестиционную.

Дмитрий Шевченко