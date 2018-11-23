МВД России и Минэкономразвития после согласительного совещания не смогли договориться о проекте реформы экзаменов на получение водительского удостоверения, сообщает DEITA.RU.

Главное в обсуждаемом проекте реформы приема экзаменов – объединение «площадки» и «города». МВД России и Минэкономразвития провели специальное согласительное совещание, но единой позиции в этом вопросе пока так и не достигли.

Как пишет ТАСС, двумя ведомствами подготовлены протокол и таблица разногласий. МВД России отмечено прогнозируемое сокращение как общего количества практических экзаменов, так и их продолжительности.

Накануне Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов на права одним. В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что экзамен – «площадка» - для получения водительского удостоверения никто никогда не отменит.

В нынешнем же законопроекте, второй этап экзамена по вождению, а именно: демонстрация навыков управления на автодроме, будет ликвидирован. То есть после того, как кандидат в автомобилисты сдаст первую часть экзамена — теорию по электронным билетам, он сразу отправится вместе с инструктором и сотрудником ГИБДД в город, где покажет своем мастерство в управлении автомобилем.

Подобная инициатива взывает много вопросов: не будут ли тем самым нарушены права кандидата в водители, насколько подготовленными будут выходить автомобилисты из стен автошкол, не приведет ли это к еще больше закоррумпированности в сфере подготовки водителей, что делать с автодромами, которые создавались автошколами за немалые деньги.

Дмитрий Санников