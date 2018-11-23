Японские техники создают автомобиль для передвижения по Луне, сообщает DEITA.RU.



Известный автоконцерн на официальном канале на YouTube поделился своим видением того, как может выглядеть транспорт для лунной поверхности. Как можно судить из видео и комментариев представителей компании, новый автомобиль, похожий на автобус, будет иметь внушительные по земным меркам размеры, шесть колёс и солнечные батареи, от которых будет питаться энергией.

По сообщениям разработчиков, внутри лунохода будет довольно просторно – в распоряжении космонавтов будет 13 кубометров свободного пространства. Примечательно, что внутри машины можно будет находиться без использования скафандра. Штатный состав экипажа – два пилота.

Новый аппарат планируется доставить на Луну уже в 2029 году.

Дмитрий Шевченко