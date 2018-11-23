Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт назвал победителей, сообщает DEITA.RU.

Несколько дней в многофункциональном комплексе с универсальными и специализированными залами «Восток-спорт» царил настоящий праздник кикбоксинга. Более 150 лучших бойцов со всего Дальнего Востока сошлись в ринге. Участники главного отборочного турнира (победители получают право выступить на российском чемпионате и первенстве) порадовали зрителей красивыми боями. Победители турнира в своих весовых категориях – 51 боец - смогут защищать честь своих регионов на чемпионате и первенстве России, что, в свою очередь «открывает» путь на международные турниры.





Особыми призами «За волю к победе» были отмечены Быков Иван (Приморский край), Калистратова Евгения (Республика Саха, Якутия) и Артюх Даниил (Приморский край). Приз «За лучшую технику» были удостоены Шпак Владимир (Камчатский край), Осташков Антон (Хабаровский край) и Шаповалов Владимир (Хабаровский край). На закрытии Чемпионата с торжественным словом выступил депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Щербаков, который вручил подарок тренеру - женщине из Хабаровска.

Организаторы турнира выразили благодарность своим давним партнерам и спонсорам, благодаря которым этот праздник кикбоксинга состоялся в Приморье.





«Чемпионат и первенство ДФО в Приморском крае получился! Зрелищные бои, поддержка зрителей, поддержка наших партнеров и спонсоров помогла сделать турнир настоящим спортивным праздником, - сказал советник вице-губернатора Приморья, президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, - От души поздравляем чемпионов и призеров и их наставников. Все они усердно тренировались и смогли добиться хороших результатов. Всем удачи на российском чемпионате!

Особо хотелось поблагодарить зрителей, которые становятся нашими настоящими друзьями. Приятно, что многие полюбили кикбоксинг и приветствует здоровый образ жизни», — отметил Виктор Тарабарин.

Инна Эстрина

