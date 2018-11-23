Следователи установили главную причины скандального происшествия в 2-й школе приморского города Большого Камня, когда во второй половине февраля мужчина окунул в унитаз головой обидчика своей дочери, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

По мнению следователей, основная причина заключается в том, что сотрудники учебного заведения вовремя не приняли меры по разрешению конфликта между учениками пятого класса. Невозможность бабушки, которая является опекуном хулигана, обеспечить нормальные присмотр и воспитание мальчик также стали немаловажным фактором случившегося.

Стоит отметить, что педагоги школы заявили, что отсутствие достойной заработной платы, большой объем бумажной работы, прорехи в штатном расписании и многие другие традиционные проблемы в современном российском образовании послужили причинами скандальной истории.

Мальчик на данный момент находится в реабилитационном центре.

Напомним, по факту скандальной истории возбуждено несколько уголовных дел.

Екатерина Брязгунова