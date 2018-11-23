Сотрудники Береговой охраны США спасли 46 рыбаков с оторвавшейся льдины на озере Эри (штат Огайо), сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

По данным Береговой охраны США, еще 100 человек смогли спастись сами вплавь или пешком по фрагментам других льдин.

На помощь рыбакам были направлены два аэроглиссера и четыре вертолета. Никто из рыбаков не утонул. Все, кто пытался спастись самостоятельно, либо добрались до суши, либо вернулись обратно на льдину.

Накануне нелепый поступок приморских рыбаков попал на видео. Жители Приморья заметили на тонком льду в районе Де-Фриза гоняющих на мотоцикле мужчин. Из-за того, что лед в акватории Амурского залива находится в стадии активного разрушения, спасатели запрещают жителям Приморья выходить на тонкий лед, а тем более выезжать на транспорте. Это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Дмитрий Санников