Водитель Toyota Prius насмерть сбил мужчину во Владивостоке, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Житель Ленинского района, совершивший наезд на пожилого мужчину на проезжей части, предстанет перед судом. После ДТП водитель автомобиля Toyota Prius сам сообщил о происшествии в скорую и полицию.

Установлено, что наезд на пешехода произошел 10 марта на Луговой перед виадуком. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую черепно-мозговую травму и доставили его в реанимацию. Несмотря на все усилия медиков, пожилой мужчина позже скончался.

Сотрудники ГИБДД установили, что погибшим оказался 53-летний горожанин, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте. Стражи порядка доставили 21-летнего водителя в отделение для последующего разбирательства. За наезд на пешехода со смертельным исходом молодому человеку грозит реальный тюремный срок.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов