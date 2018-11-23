В Якутии устанавливаются обстоятельства гибели малолетнего ребёнка, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Как рассказали в ведомстве, по факту смерти 8-летнего ребенка, которая случилась в четверг, 7 марта, проводится процессуальная проверка.

На данный момент удалось установить, что юный житель поселка Нижний Куранах ушел погулять со своими сверстниками. Ребята решили полазить по крыше заброшенного одноэтажного здания. Мальчик оступился и упал. Через несколько секунд его накрыла огромная масса снега, скатившаяся с крыши.

Ребенок скончался на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатерина Брязгунова