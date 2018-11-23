Находкинский стадион «Водник» начнут реконструировать уже в 2019 году, сообщает DEITA.RU по материалам Примспорта.

Планы реконструкции стадиона «Водник» обсудили во время встречи главы Находкинского городского округа Бориса Гладких с руководителями российской Профессиональной футбольной лиги и главным тренером команды «Океан» Александром Тихоновецким. Сейчас определяются необходимые работы, источники финансирования и сроки их исполнения. Первоочередные задачи - рекультивация газона игрового поля и ремонт трибун.

«Водник» исторически является домашним стадионом футбольного клуба «Океан». Возрожденная в прошлом году команда уже этом сезоне примет участие в розыгрыше чемпионата Приморского края. «Мы начали планомерную работу по возрождению клуба и возвращению в Находку большого футбола. ⠀

«Находкинский «Океан» - это самобытный футбольный клуб, игравший на разном уровне, в том числе, в высшей лиге. Здорово, что команда возрождается» - сказал генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин.

По его словам, сегодня дальневосточный футбол находится не в лучшем состоянии. Всего две команды – «Луч» и СКА - играют в первенстве ФНЛ, а в ПФЛ в зоне «Восток» играют всего шесть клубов. При этом Дальний Восток представляет только «Сахалин»: остальные команды - сибирские. Для такой огромной территории это очень мало. Это, учитывая расстояния, не способствует развитию футбола в регионе. Поэтому перед руководством ПФЛ стоит задача расширения числа дальневосточных команд с перспективой создания собственной, Дальневосточной зоны. Естественно, Лига заинтересована в успешном возвращении «Океана» на более высокий, чем региональный, уровень. Руководство ПФЛ готово оказать всю возможную помощь в этой работе.

Дмитрий Санников