Прошедший 2018 год дал богатый урожай фантастических фильмов. Совместно с онлайн-кинотеатром ivi.ru мы выбрали те, что собрали солидные кассовые сборы и много положительных отзывов, сообщает DEITA.RU.

Бамблби

События происходят в далеком 1987 году. Желтый автобот Бамблби попадает на планету Земля, сталкивается с противником и теряет память. Но успевает превратиться в желтого «жука». Трансформера находит главная героиня Чарли и забирает себе. Она учит его говорить с помощью своих любимых песен. Этой девушке суждено стать первым настоящим другом Бамблби. Трейлер к фильму доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/186971/trailers.





Аквамен

Артур Карри — сын смотрителя маяка и Атланны. Он с детства обладал выдающимися физическими способностями. Но думал, что это дано ему от природы. Правду о его происхождении открыла умирающая мать. Теперь ему придется научиться пользоваться своими способностями — дыханием под водой и умением говорить с рыбами. А после столкнуться с королем Ормом, жаждущим развязать войну с сушей и захватить власть над океанами. Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/133588/trailers можно посмотреть прямо сейчас.

Апгрейд

Закоренелый технофоб Грей Трейс внезапно попадает в автокатастрофу вместе со своей женой. Ее убивают. А его парализует ниже шеи. Вернуть ему способность двигаться может только специальный чип «Стем», в котором заключен мощный искусственный интеллект. Именно он помогает Грею вычислить одного из преступников, который убил его жену. И рекомендует собрать доказательства для полиции.





Дэдпул 2

События разворачиваются в нелегкие для Дэдпула времена. Его возлюбленную убивают, а он пытается наложить на себя руки. Героя спасает Колосс и принимает стажером в команду Людей Икс. Однако Дэдпул проваливает первое же задание, потому что мстит за юного мутанта Рассела, над которым издевались работники детского дома. Затем на исправительное учреждение нападает Кейбл — воин из будущего, одержимый целью остановить убийцу своей семьи.

Екатерина Брязгунова