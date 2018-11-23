Субмарина всплыла в бухте Золотой Рог во Владивостоке среди бела дня, сообщает DEITA.RU.

Свидетелями этой картины стали пользователи паблика dpskontrol_125rus, выложившие фото в интернет.





Комментаторы также не остались в стороне от увиденного и удивились появлению подлодки не хуже тех, кто ещё заснял. «Губернатор пробки объезжает!», «Лодкой чётко селёдку ловить. Торпедный аппарат открыл и полный трюм», «Рыбу ловят.Селёдка пошла», - восклицают подписчики.

Дмитрий Шевченко