Автолюбитель Владивостока обратил внимание на то, что еще одна подпорная стена города сильно покосилась, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам автора ролика, стена вот-вот рухнет на проезжую часть улицы Тунгусской. «Один блок весит 1,4 тонны», — отмечает он.

Кадры вызвали обсуждение в Сети. По мнению местных жителей, чиновники ждут пока плита кого-нибудь придавит, и только потом она будет отремонтирована. «Кошмар, каждое утро там езжу, темно не видно», «Пока не пришибет кого-нибудь, потом уберут», «Вчера проезжал, да стена реально наклонилась», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова