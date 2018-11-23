На Сахалине СК проводит проверку по факту отравления детей неизвестным веществом, сообщает DEITA.RU.

По информации ведомства, 26 февраля в городе Оха в реанимацию доставили четырех несовершеннолетних - мальчика и трех девочек 13-14 лет. Специалисты поставили предварительный диагноз - отравление неустановленным веществом.

Сейчас следственный отдел по городу Оха следственного управления СК РФ по Сахалинской области проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. При этом в местных СМИ сообщается, что у школьников, когда их привезли в больницу, было "измененное сознание".

Ирина Петрова