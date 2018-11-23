ЧП произошло в одной из школ в станице Ахтанизовская Темрюкского района Краснодарского края, сообщает DEITA.RU.

Здесь 15-летний школьник открыл стрельбу из пневматического оружия по ученикам. В результате пострадали пять человек. По предварительной версии, подросток требовал у учащихся деньги. Получив отказ, он начал стрелять, пишет РГ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, резонансные случаи с участием школьников последнее время происходят все чаще. Так, в конце января текущего года в поселке Абалаково Енисейского района ученик девятого класса также устроил стрельбу возле школы. Он несколько раз выстрелил из ружья в воздух и в автомобиль, в котором не было людей. Благодаря тому, что полицейские вовремя отобрали у него ружье, никто из учеников не пострадал.

Таисия Масина



