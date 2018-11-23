Source Сергей Трейнэ
В Приморском крае задержали 18-летнего правонарушителя, который обвиняется в поджоге автомобилей, попытках угона и похищениях денег, сообщает DEITA.RU. ОМВД РФ по городу Уссурийску замечает, что в отделении полиции он признался в совершении незаконных действий.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 400 тысяч рублей.
Молодой человек уже был фигурантом уголовных дел и имеет судимость. Теперь ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Анастасия Туркова
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