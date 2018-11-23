В Приморском крае задержали 18-летнего правонарушителя, который обвиняется в поджоге автомобилей, попытках угона и похищениях денег, сообщает DEITA.RU. ОМВД РФ по городу Уссурийску замечает, что в отделении полиции он признался в совершении незаконных действий.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 400 тысяч рублей.

Молодой человек уже был фигурантом уголовных дел и имеет судимость. Теперь ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Анастасия Туркова