Полиция Приморья привлекает к ответственности нарушителей требований безопасности при установлении особого противопожарного режима, сообщили DEITA.RU в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В целом ряде муниципалитетов Приморского края объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда. Особый противопожарный режим направлен на предотвращение возгораний в лесном фонде, а также обеспечение защиты от огня населенных пунктов, прилегающих к лесным участкам.

Организованы подвижные посты полиции для обеспечения запретительных мер по посещению гражданами лесов на особо охраняемых природных территориях заповедников и национальных парков

Как отмечают полицейские, с начала 2019 года пресечено 18 административных правонарушений за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Как напоминает ведомство, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

А санкция статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.32 Кодекса, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена также уголовная ответственность. Санкция статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей, либо лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа. В 2019 году зарегистрировано 4 таких преступления.

Накануне был ликвидирован сильный пожар в дачном поселке Садовый на территории Дальнегорского городского округа. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Заброшенные участки не возделывались, трава не убиралась, что способствовало быстрому распространению огня.

Дмитрий Санников