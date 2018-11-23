Житель Ленинского района обратился в полицию с сообщением о поджоге принадлежащего ему автомобиля. Мужчина пояснил, что преступление произошло в ночное время возле его дома по Луговой, сообщает DEITA.RU.

По словам потерпевшего, свой микроавтобус Nissan Homy он приобрел ровно год назад, но в конце осени минувшего года мужчина попал в ДТП и больше не садился за руль. Горожанин рассказал, что после аварии припарковал машину возле своего дома и планировал осуществить ремонт.

Однако его планам помешали неизвестные поджигатели, которые облили горючей жидкостью и подожгли принадлежащий мужчине микроавтобус. Потерпевший заявил, что у него ни с кем не было конфликтов и он не имеет никаких долгов.

Горожанин попросил найти злоумышленников, а стражи порядка приступили к их поискам. Личности поджигателей устанавливаются.

Игорь Бегунов