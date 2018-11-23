В ближайшие выходные дни в Приморском крае погода будет разной, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Примгидромета.

В праздник весны, 8 марта, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, погода обещает быть малооблачной и без осадков. Ночью при отсутствии облачности, воздух выхолодится до −5…−12 °С, в горных районах до −18 °С. Днём тепло, +3…+14 °С.

В субботу погода в Приморье изменится. Над краем будут смещаться малоактивные атмосферные фронты. Увеличится облачность, но осадки пройдут, вероятней всего, на севере. Ночь станет теплее предыдущей, 0…−8 °С, в горных районах до −15 °С, а день прохладней, +2…+11 °С.

В последний выходной день на юг Дальнего Востока снова распространится гребень континентального антициклона. Погода ожидается ясной и без осадков. Минимальные температуры воздуха немного понизятся, по сравнению с предыдущей ночью. Максимальные значения температур останутся на том же уровне.

Во Владивостоке в эти выходные дни осадков не ожидается. Праздничный день порадует солнечной и довольно тёплой погодой. Ночью −1…−3 °С, днём воздух прогреется до +6…+8 °С.

Суббота в городе обещает быть ещё теплее, чем пятница. Ночью 0…+2 °С, возможен туман. Днём +9…+11 °С. Усилится ветер. В воскресенье, 10 марта, в краевой столице будет немного прохладней, чем в субботу. В ночные часы около 0 °С, днём +5…+7 °С.

Дмитрий Санников