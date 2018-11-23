Во Владивостоке посетитель бара отказался оплатить крупный счет и был задержан, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Поздно ночью в полицию поступило тревожное сообщение от сотрудницы одного из баров по улице Светланской. Работница заведения пояснила, что один из клиентов посидел на семь тысяч рублей и отказался оплачивать счет.

Нетрезвый гражданин попытался покинуть заведение, но его задержали сотрудники охраны, а 22-летняя сотрудница бара сообщила о происшествии в полицию.

Прибывшие стражи порядка доставили 27-летнего любителя халявы в отделение, где в отношении него был составлен административный протокол и выписан штраф. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов