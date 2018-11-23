В приморском городе Большом Камне детей, занимающихся во Дворце культуры в различных кружках, перевели в отремонтированный зал после публикации DEITA.RU.

Напомним, ранее жительница любимого города президента России Владимира Путина пожаловалась на антисанитарию в зале, где ее ребенок занимается гимнастикой. В подтверждение своих слов женщина представила видеозапись, на которой запечатлено, что со всех стен в помещении отодрана отделка, в одной из части зала в беспорядке лежат строительные материалы.

Как пояснили в администрации Большого Камня, ремонтные работы начались относительно недавно из-за требования пожарного надзора до 1 апреля 2019 года устранить все замечания. Так, 10 марта, в понедельник, во Дворце культуры «Звезда» начали демонтировать горючую обшивку зеркального зала, в котором занимаются три коллектива художественной самодеятельности.

Отметим, с 14 марта дети занимаются в зале другого учреждения, который, как отметили в городской администрации, соблюдены все нормы и требования.

Местные жители по-прежнему возмущены. «Пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. Почему нужно было ждать столько времени, чтобы обеспечить детям нормальные условия для занятий», — говорит Марина.

Екатерина Брязгунова