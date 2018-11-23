С апреля граждане России смогут оплачивать без пин-кода покупки до 3 тысяч рублей, используя карту VISA, сообщает DEITA.RU. Подробности рассказывают в службе технической поддержки банка.

Оплачивать покупки таким образом могут только владельцы карт с системой NFS - бесконтактной оплаты.

На данный момент нововведение подтвердили не все банки, поэтому изменения вступят в силу с середины апреля.

Отметим: все современные карты выпускаются с системой бесконтактной оплаты, что вызывает у граждан опасения оказаться жертвами мошенников.

Отказаться или заблокировать эту функцию нельзя.

Анастасия Туркова