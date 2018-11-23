Как сообщили DEITA.RU в пресс-службе городского УМВД, сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента на улице Авроровской во Владивостоке.

Днем 9 марта в районе улицы Авроровской горожанка стала свидетелем того, как толпа молодых людей, прибывших на четырех автомобилях: двух седанах, микроавтобусе и внедорожнике, избивали одного мужчину. Отмечается, что толпа отморозков наносила множество ударов лежачему мужчине, который никак ответить не мог.

Как рассказали полицейские, сейчас устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства происшествия.По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как отметили в пресс-службе УМВД, в полицию заявлений о причинении телесных повреждений от потерпевшего не поступало.

Дмитрий Санников