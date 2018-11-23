Сотрудники органов внутренних дел смогут быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой, сообщает DEITA.RU.

С 13 марта 2019 года вступило в силу постановление правительства России, разрешающее полицейским становиться членами ЖСК с господдержкой.

Как уточняется в документе, для вступления в кооператив у сотрудника ОВД не должно быть в собственности или аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, будущий полицейский-кооператор должен состоять на учете в качестве нуждающегося в жилье. Впрочем, последнее условие может не применяться, если у госоргана есть земля, которая может быть предоставлена кооперативу.

Дмитрий Санников