В Приморском крае стартовала масштабная всероссийская акция МВД, приуроченная к празднованию международного женского дня, сообщили DEITA.RU в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Приморские полицейские в рамках Всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом» поздравят представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.





Как отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, правоохранители хотят создать доверительные отношения между полицией и обществом. В акции примут участие участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и другие сотрудники полиции.

Особая роль выпадает сотрудникам Госавтоинспекции, которые примут участие в «Цветочном патруле» и будут вручать цветы участницам дорожного движения, находящимся за рулём своих авто. Даря символ весны, полицейские планируют напомнить о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит в себе весенняя погода.Дмитрий Санников