Начальник дежурной части МВД по московскому району Щукино задержан по подозрению в вымогательстве, сообщает DEITA.RU

Ранее в полицию обратились двое москвичей, которые заявили, что два человека подошли к ним возле входа в торговый центр «Вавилон» и потребовали деньги. При этом один из неизвестных надел на своих жертв наручники и угрожал им пневматическим пистолетом.

В ходе проверки, пишет РИА ФАН, правоохранительные органы задержали майора полиции, который находился в свободное от работы время в гражданской одежде, и еще одного подозреваемого. У них был изъят пневматический пистолет Макарова, а также две пары наручников. Другие подробности происшествия не уточняются.



Таисия Масина