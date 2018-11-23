Полиция начнет поиск футбольных фанатов, не уехавших из России после ЧМ-2018, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что после финала не все футбольные болельщики вернулись в свои страны. Некоторые остались в гостеприимной России. В связи с этим правоохранительным органам поручено организовать и провести оперативно-профилактические мероприятия в отношении иностранных граждан, посетивших в качестве зрителей спортивные мероприятия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и не выехавшим в установленном порядке за пределы России.

Срок дан на это, пишет Mash, до 30 июня. К тому моменту все иностранцы должны быть выловлены и отправлены домой.

Таисия Масина