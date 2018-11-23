Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям и гостям Приморья соблюдать умеренность в употреблении алкогольных напитков, а также обращать внимание на их качество, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как отмечают приморские полицейские, большинство преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека, в том числе повлекшем смерть, совершается во время бытовых ссор в ходе употребления спиртных напитков.

В период праздников фиксируется рост продаж контрафактного алкоголя, причем подделки встречаются не только на оптовых рынках, но и в магазинах. Употребление таких напитков может нанести непоправимый вред здоровью.

Рекомендации приморских полицейских таковы. Избежать покупки опасного алкоголя с метиловым спиртом к праздничному столу можно, если помнить о следующем:

- Водка по закону не может стоить меньше 205 рублей, а шампанское – меньше 164 рублей.

- При покупке нужно обращать внимание на наличие лицензии у магазина, а также помнить, что алкоголь могут продавать только в стационарных торговых точках, в киосках его быть не должно.

- Помните: если продукция произведена на заводе, то на бутылке не будет дефектов (протеканий, отклеивающихся этикеток или отходящих акцизных марок).

- После расчета внимательно посмотрите на чек – на нем должен быть специальный QR-код.

- Легальность алкогольной продукции может проверить любой покупатель. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Программу можно в свободном доступе найти в сети Интернет.

О фактах нарушения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции полиция предлагает сообщать в органы внутренних дел. По всем обращениям незамедлительно будут приняты меры реагирования.

Накануне пьяный житель Сахалина украл букет в цветочном магазине. Девушка-флорист одного из магазинов поселка Тымовский рассказала полицейским о том, что днем в торговую точку зашел неизвестный, схватил один из дорогостоящих букетов цветов и скрылся на автомобиле.Остановив автомобиль, полицейские выяснили, что водитель – 19-летний ранее судимый местный житель. Он пьян, а машина проходит по ориентировке о совершении грабежа.

Дмитрий Санников