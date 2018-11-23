Официальное заявление относительно массовой драки футбольных фанатов сделала приморская полиция, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о нарушении общественного порядка около торгового центра на улице Семеновской.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские задержали троих участников инцидента и доставили их в отдел полиции.

В отношении задержанных жителей Владивостока 31, 20 и 19 лет составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Как отмечают полицейские, заявления от участников инцидента в полицию не поступали.

Напомним, что незадолго до начала главной футбольной битвы Дальнего Востока, в районе стадиона «Динамо» произошла драка фанатов владивостокского «Луча» и хабаровского «СКА». Ввиду значительного численного перевеса одна из групп легко разогнала другую

Дмитрий Санников