Во Владивостоке утром 8 марта полицейские ведут жесткую борьбу с нелегальными торговцами цветами, сообщает DEITA.RU.

На одной из самых популярных «точек» - проспекте 100-летия Владивостока, замечен наряд полиции. Как сообщают очевидцы, полиция активно всех забирает в отдел вместе с товаром.

Накануне DEITA.RU сообщало о том, что в предпраздничные и праздничные дни на территории города официально торговать цветами разрешено по 46 адресным ориентирам. Торговля началась 1 марта и продлится в течение 10 дней. По остальным адресам реализация незаконна, и всем таким торговцам предстоит заплатить крупные штрафы.

Дмитрий Санников