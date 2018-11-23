Жительница Первореченского района Владивостока обратилась в полицию с сообщением о действиях мошенника, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU. Женщина пояснила, что в результате обмана она лишилась крупной суммы денег.

По словам 47-летней горожанки, злоумышленник ввел ее в заблуждение и убедил приобрести земельный участок в пригороде, который он продавал за 500 тысяч рублей.

Когда женщина поверила аферисту и перевела ему через мобильный банк необходимую для покупки земли сумму, мужчина перестал выходить на связь и отключил телефон. Потерпевшая поняла, что ее обманули, поэтому обратилась в полицию и попросила привлечь мошенника к уголовной ответственности.

Стражи порядка опросили горожанку и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Поиски подозреваемого в преступлении устанавливаются.

Игорь Бегунов